  • BIST 1.123
  • Altın 476,817
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Sultanahmet'te Ermenistan'ı protesto eylemi

SULTANHMET'te toplanan bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını protesto etti. Grup, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.
Sultanahmet'te Ermenistan'ı protesto eylemi

Kızıl Elma Platformu üyesi bir grup, akşam saatlerinde Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkında toplandı. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını protesto eden grup adına Halil Mert basın açıklaması yaptı. Azerbaycan'a destek açıklamasında, "Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan toprakları işgal altındadır. Uluslararası kuruluşlar ve sözde sorumluluk aldığı iddiasındaki AGİT Minsk Grubu Fransa, Rusya ve ABD BM kararlarına rağmen Ermeni işgaline dönük hiçbir yaptırım uygulamamaktadır. Karabağ işgalden kurtarılana kadar askerî harekâta devam etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Grup, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı29 Eylül 2020 Salı 22:41
  • Sultanahmet'te Ermenistan'ı protesto eylemi29 Eylül 2020 Salı 21:46
  • Aydın'da zeytinlik alanda yangın: 2 yaralı29 Eylül 2020 Salı 21:43
  • Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı29 Eylül 2020 Salı 20:46
  • Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko koronavirüse yakalandı29 Eylül 2020 Salı 19:50
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye 19 milyon ton gıda israfı yapmakta29 Eylül 2020 Salı 18:49
  • İtfaiyeciler, Azerbaycan bayraklarıyla tur attı29 Eylül 2020 Salı 18:49
  • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı29 Eylül 2020 Salı 18:02
  • Kütahya’da orman yangını29 Eylül 2020 Salı 17:27
  • Çin’de çocukları zehirleyen öğretmen idam cezasına çarptırıldı29 Eylül 2020 Salı 17:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti