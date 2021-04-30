  • BIST 1.398
  • Altın 471,535
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 77,8'e yükseldi

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmalarıyla öncelikli grupta yer alan 32 bin 356 kişiye toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı ise yüzde 77,8'e yükseldi
Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 77,8'e yükseldi

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan "Sultanbeyli Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip

Komisyonu"nun yürüttüğü çalışmalar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli grupta yer alan vatandaşların aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasını sağlamak amacıyla 55 yaş ve üstü tüm vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından aranarak sms ile bilgilendiriliyor. Hazırlanan afiş, broşür ve sosyal medya duyurularıyla riskli grupta yer alan tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya davet ediliyor.
 

SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 77,8'E YÜKSELDİ

Sultanbeyli'de yürütülen aşılama çalışmaları sonucunda 32 bin 356 kişiye toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde bulunan 15 bin kişiye 26 bin 465 doz koronavirüs aşısı yapılarak aşılanma oranı yüzde 77,8'e yükseltildi. Ayrıca Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 55 yaş üstü vatandaşlar ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli grupta yer alan vatandaşlar için günlük 3 bin randevu açılarak, 09.00-23.00 saatleri arasında aşılama çalışmaları yapılacak. 'Tam kapanma' sürecinde de aşı hakkı tanınan vatandaşlar 09.00-23.00 saatleri arasında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek aşılarını yaptırabilecek.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde yürüttüğümüz aşılama çalışmaları sonucunda 32 bin 356 vatandaşımıza toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yaptık. Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında çok önemli bir role sahip. Vatandaşlarımızın Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda kıymetli büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz. Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'VLP aşı çalışmamızda başarılı olabilirsek aşımızın koruyuculuğu çok daha iyi diyebileceğiz'29 Nisan 2021 Perşembe 10:14
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 398'e yükseldi28 Nisan 2021 Çarşamba 19:34
  • Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil28 Nisan 2021 Çarşamba 10:40
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Nisan 2021 Çarşamba 09:05
  • Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı27 Nisan 2021 Salı 13:35
  • Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı26 Nisan 2021 Pazartesi 13:14
  • İstanbul-Kayseri aşı gönüllüsü hattı23 Nisan 2021 Cuma 11:18
  • Kulak iltihabının suçlusu; kulaklık23 Nisan 2021 Cuma 10:26
  • Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı22 Nisan 2021 Perşembe 11:36
  • Bakan Varank'tan 'yerli aşı' açıklaması22 Nisan 2021 Perşembe 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti