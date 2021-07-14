Sultanbeyli'de asayiş denetimlerinde aranan 59 şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de asayiş denetimlerinde haklarında arama kararı bulunan 59 şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte asayiş denetimi yaptı.

Denetimlerde 17 bin 560 kişinin GBT sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 59 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 1125 araç denetlendi. 2 ruhsatsız silah bulunduran araç sürücüsüne ise işlem yapıldı. Ayrıca Sultanbeyli'de 11 metruk bina ve 24 çocuk parkını kontrol eden polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheliyi de gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.