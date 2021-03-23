  • BIST 1.377
  • Altın 439,359
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Sultanbeyli'de otobüs tamirhanesinde yangın paniği

SULTANBEYLİ'de akşam saatlerinde otobüs tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan binalara sirayet etmeden ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Sultanbeyli'de otobüs tamirhanesinde yangın paniği

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemşettin Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde bulunan otobüs tamirhanesinde çıktı. Tamirhanede bulunan konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Otobüslerini tamire getiren araç sahipleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Kurtköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevler, çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Alevli bir şekilde yanan konteyner çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Tamirhaneye otobüsünü getiren Gültekin Şanlı, "Otobüsle geldim tamire girecektim. Bir anda girmek istedim gümleme geldi. Yangın çıktı giremedim, arabayı ileriye aldım." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un barajlarındaki su oranı artışı sürüyor23 Mart 2021 Salı 10:00
  • Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti23 Mart 2021 Salı 07:48
  • Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu23 Mart 2021 Salı 07:45
  • Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi22 Mart 2021 Pazartesi 23:44
  • Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog22 Mart 2021 Pazartesi 23:43
  • Kamyonetin çarptığı çoban hayatını kaybetti22 Mart 2021 Pazartesi 22:45
  • Etiler'de ağaç otomobilin üzerine devrildi22 Mart 2021 Pazartesi 22:45
  • Yaya geçidinde midibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı22 Mart 2021 Pazartesi 20:51
  • Tokat’ta dolu yağışı kenti beyaza bürüdü22 Mart 2021 Pazartesi 20:50
  • Bangladeş’teki Rohingya mülteci kampında yangın22 Mart 2021 Pazartesi 19:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti