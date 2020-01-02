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Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada

Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Sultanbeyli'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı.  Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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