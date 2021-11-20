  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı kazada yaralandı

İSTANBUL Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve beraberlerindeki 3 kişi, Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı kazada yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Divriği karayolu üzerinde yaşandı. Muttalip Ayık (34) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Höbek köyü yakınlarında virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tepeye çarptı. Kazada, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan (23), Sivas Belediyesi fotoğrafçısı Recep Melih Akbulut (34) ve sürücü Muttalip Ayık, hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sultangazi ekibinin, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte kente çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldikleri belirtildi. Kaza sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ise öndeki başka bir araçta olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Pençe'si terör yuvalarını parçalıyor20 Kasım 2021 Cumartesi 12:44
  • Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da toprağa verilecek20 Kasım 2021 Cumartesi 12:41
  • Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi20 Kasım 2021 Cumartesi 12:21
  • Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı İngiliz arşivinde20 Kasım 2021 Cumartesi 12:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı20 Kasım 2021 Cumartesi 12:02
  • Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de20 Kasım 2021 Cumartesi 11:25
  • Irak’ın kuzeyinde 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi20 Kasım 2021 Cumartesi 11:12
  • Arsuz Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanı daimi deniz hudut kapısı oldu20 Kasım 2021 Cumartesi 11:10
  • Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem20 Kasım 2021 Cumartesi 11:07
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Kasım 2021 Cumartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti