Sultangazi Belediyesi’nden ‘Doğada Bilim’ projesi

Sultangazi Belediyesi, başlattığı Doğada Bilim projesiyle Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda oluşturduğu bilim atölyelerine, çocukları ve velileri ücretsiz servislerle ulaştırıyor.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, çocuklara bilimi ve sanatı sevdirmeye devam ediyor. Merkezin düzenlediği atölyelerde çocuklar bilim ve sanatı eğlenceli etkinliklerle deneyimliyor, yeni ufuklar kazanıyor. Merkez, “Doğada Bilim” projesiyle bilim etkinliklerini doğaya taşıyarak çocuklara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Mimar Sinan Şehir Parkı’nın muhteşem doğası eşliğinde çocukları bilimle buluşturan proje dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

İÇİNDE HEM BİLİM HEM DOĞA OLAN GÜZEL BİR PROJE

Programda konuşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün Doğada Bilim projesi kapsamında, içinde hem doğa hem de bilim olan güzel bir projede sizlerle birlikteyiz. Doğada Bilim projesi kapsamında Sultangazi’deki güzel çocuklarımızı bilimle uğraşırken doğanın dışında bırakmak istemedik. Nihayetinde bilim ve doğa iç içe olan kavramlar. Dolayısıyla biz de, Necmettin Erbakan Bilim Merkezimizden bilimi dışarıya çıkararak, bir taraftan geçmiş dönemde bir taraftan şu anda Bilim Firarda diyerek otobüslerimizle okullarımızdan aldığımız çocuklarımızla doğada, meydanlarda bulunmaya çalıştık. Esasında bütün bunları bu genç kardeşlerimizi, bu güzel çocukları kapalı alanlardan çıkarmak, doğaya indirmek için yapıyoruz. Bugün Şehir Ormanımızda, bu güzel havada bu güzel ortamda bir aradayız. Bu etkinliklerimiz bilim alanında 7 atölyeden oluşuyor. Bir de oryantasyonla ilgili programlarımız var. Bilim atölyelerimiz arasında Resim, Düşünme Becerileri, Akıl Zeka Oyunları, Matematik, Astronomi, Drama ve Fen Bilimleri atölyelerimiz var. Oryantasyon alanında ise Bilgi Kapmaca, Dikkat Çarkı ve Mini Survivor oyunları ile çocuklarımızı bu alanda tutmaya ve onların neşeli bir şekilde doğayla iç içe olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz.” dedi.

PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİLER PLANETERYUM'U DA GEZDİ

Sultangazi’nin Avrupa yakasının en büyük planeteryumuna sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, “Biliyorsunuz Bilim Merkezimizde çok güzel bir Planeteryum Uzay Evimiz var. Çocuklarımızı önce aileleriyle birlikte alıp Planeteryum’a getiriyoruz. Planeteryum’da onları uzayın derinliklerine gönderiyoruz. Sultangazi’deki Planeteryumumuz, Avrupa yakasındaki en büyük planeteryum olma özelliğine sahip. Yine Bilim Merkezimizin giriş katında bir bilim sergimiz var. Çocuklarımızı ve ailelerimizi orada tutmaya, güzel zamanlar geçirmelerini ve vakitlerini kıymetli bir şekilde harcamaları için gayret ediyoruz. Buradaki programlarımız 3 saat boyunca devam ediyor. Bu 3 saat boyunca sizler, kıymetli hocalarımızla birlikte faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ben eminim ki, herkes bu programdan memnun ve mutlu ayrılıyor. Doğada Bilim etkinliğimize yüzlerce öğrenci katıldı. Ayrıca velilerimiz de bu alanları ziyaret etti. Kurban Bayramı’ndan sonra farklı bilimsel faaliyetler ve etkinliklerle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizle yine birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Telafide Ben de Varım’ diyerek pandemi döneminde derslerine yeterince konsantre olamamış, yeterince bilgi alamadığını düşünen çocuklarımız için bir telafi kursu düzenliyor. Biz de bu telafi kursuna destek olmak amacıyla, ‘Telafide Biz de Varız’ diyerek, okullarımızdan öğrencilerimizi Doğada Bilim atölyelerimize getirdik” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK’

Projeye katılan gençlerin ve çocukların geleceklerinin çok açık olduğuna inandığını kaydeden Başkan Dursun, “Her şeyiyle şehrin her alanına dokunan, gençlerimizi ve ailelerini bilim ve doğayla bir araya getiren çok güzel bir projeyi hep beraber gerçekleştirmiş olduk. Küçük kardeşlerimin vermiş olduğumuz eğitimler ve ailelerinden almış oldukları eğitimlerle, okullardaki başarılarıyla bundan sonra çok daha başarılı olacaklarına, çok daha iyi yerlere geleceklerine, önlerinin çok daha açık olduğuna inanıyorum. İnşallah bu genç kardeşlerimiz okullarını hızlı bir şekilde bitirecekler, istedikleri üniversiteye gidip istedikleri fakültelerde okuyacaklar. Bu organizasyonda emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımız ile kıymetli eğitmen hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel programlar ve güzel işlerle sizlerle bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Dursun ve katılımcılar, bilim atölyelerini gezerek uzman eğitmenlerden bilgi aldı ve çocuklarla sohbet etti. Başkan Dursun ve eşi Tuba Dursun ayrıca, öğrencilerle birlikte Akıl ve Zeka Atölyesi’ndeki bir oyunu oynayarak onların eğlenceleri eşlik etti.