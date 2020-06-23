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Sultangazi'de 3 bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan 3 binada ekipler inceleme başlattı.
Sultangazi'de 3 bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan 3 binada ekipler inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299. Sokak'taki bitişik 2 binada önceden oluşan çatlaklar gece saatlerinde biraz daha açıldı. Bu sırada bitişikteki üçüncü binada da çatlaklar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Boşaltılan 3 binanın sakinlerinden bazıları evlerine geri dönerken bazıları ise yakınlarının evlerine sığındı. Bazı aileler de geceyi otomobillerinde geçirdi.

Sultangazi Belediyesi ekipleri de sabah saatlerinde bölgeye gelerek binalarda inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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