  • BIST 115.190
  • Altın 385,790
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,7017
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı

SULTANGAZİ'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yan yana bulunan 4 katlı iki bina arasında daha önce bulunan çatlakların, gece saatlerinde duyulan sesle daha da derinleşmesinin ardından bina sakinleri polise bildirdi. Bina sakinleri evlerinden dışarıya çıkanken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Binadaki bir dairede yaşayan İbrahim Bozanoğlu "Bugün sabah işten eve geldiğimde çatlakların oluştuğunu gördüm. Dışarıdan baktığım zaman iki binanın boydan boya çatlak olduğunu gördüm ve 153'ü arayarak bilgilendirdim. Evimizde hasar olduğunu söyleyerek incelemede bulunulmasını talep ettik. Bugün gece 02.30 sıralarında bir ses duyduk.  Deprem oldu zannettik. Bütün apartman kendimizi dışarıya attık. Şuan binalar tahliye edildi ama bize net bir bilgi verilmedi. Bu gece ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerin gelip tespit yapmasını bekleyeceğiz. Burada kalmak riskli. Ne olacağını bilemeyiz. Daha önce tünel çalışması nedeniyle binamıza kazık çakılıyordu. Tünelden kaynaklanan bir durumsa durdurulmasını isteyeceğiz" dedi. 

"GAZ VANALARINI KAPATTIM"

Bir bina sakini ise "Deprem gibi bir his yarattı. Çatlama sesleri geldi. Yataktan düşürecek kadar bir sarsıntıydı. Yukarıdan aşağıya doğru herkes inmeye başladı. Gaz vanalarını herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemesi için kapadım. Bizimle beraber yaşayan 2 kedi ve bir kuşumuz var onları da aldık aşağıya indik.  Bu geceyi yakınlarımızın evinde geçireceğiz" diye konuştu.
Sabah saatlerinde yetkililerin binalarda inceleme yapacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu23 Haziran 2020 Salı 06:22
  • Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 06:21
  • Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama23 Haziran 2020 Salı 06:20
  • Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı23 Haziran 2020 Salı 06:19
  • İzmirliler maske takmadı23 Haziran 2020 Salı 06:18
  • Baraj gölünde boğuldu23 Haziran 2020 Salı 06:17
  • Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın23 Haziran 2020 Salı 06:16
  • Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı23 Haziran 2020 Salı 06:15
  • ÖSYM, Covid-19 hastası YKS adaylarından dilekçe istedi23 Haziran 2020 Salı 06:14
  • Koronavirüs bağışıklığı sadece 2-3 ay sürüyor23 Haziran 2020 Salı 06:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti