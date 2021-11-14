Sultangazi'de çıkan yangında kundaklama şüphesi

SULTANGAZİ'de bir kafenin bahçe bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan bir kafenin bahçe bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. İtfaiyenin çalışması sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Kafenin güvenlik kamerasından yansıyan görüntülerde, yangından kısa süre önce bir grup gencin kafeden ayrılması kundaklama veya madde bağımlısı gençlerin yangına neden olduğu ihtimalini akıllara getirdi. Kafede hasar oluştu. Olayla ilgili polis ve itfaiye soruşturma başlattı.

"20 YILLIK ESNAFIZ BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"

İşletme sahibi Sedat Arslan, "Bugün bizim tatil günümüz. Kapımızın önünde ufak bir çardağımız var. Dışarıda dolaşan çocuklardan 2 tanesi içeri giriyor. Çocuklar içeri girdikten belirli bir süre sonra yangın çıkıyor. Art niyetli olup olmadığı polisin ve itfaiyenin çalışmasından sonra belli olur. 20 yıllık esnafız bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Büyük ihtimalle kazadır ya da madde bağımlısı çocuklardır" dedi.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin bahçeden koşarak uzaklaşmasının ardından kısa sürede alevlerin yükseldiği görülüyor.