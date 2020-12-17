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Sultangazi'de cinayette hırsızlık iddiası... Tutuklanan zanlı: Belki de o beni öldürecekti

Sutangazi'de, apartmanda karşılaştığı ve  hırsız olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olan Yüksel Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin'in emniyetteki  ifadesinde  "Öldürme kastım yoktu tabanca bir anda patladı." dedi.
Sultangazi'de cinayette hırsızlık iddiası... Tutuklanan zanlı: Belki de o beni öldürecekti

Sultangazi'de dün sabah saatlerinde apartmanda karşılaştığı  V.Y. ile boğuşma yaşayan ve tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan Yüksel Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay sırasında üzerinde 17 bin TL bulunduğunu söyleyen Çetin'in emniyette şu ifadeyi verdiği  öğrenildi:

‘’09.20 sıralarında evimden çıktım. Merdivenlerden aşağı doğru inerken hole doğru yöneldiğimde kendini gizlemiş şekilde kapüşonlu yüzü maskeli bir kişi elindeki tabancayı çenemin altına dayadı. "Çıkar cebindekileri" dedi.  Diğer eliyle de üstümü yoklamaya başladı.  Bu sırada tabancayı yakalayıp çenemin altından kurtardım. Boğuşmaya başladık, elimden yaralandım boğuşma sırasında. Boğuşma devam ederken silah benim elimde kaldı. Bende 1. kata doğru kaçtım. Adam üzerimdekileri almak için hamle yapmaya devam etti. Bana 'tabancayı ver' diyerek küfür etti. Üzerime hamle yapmaya devam ederken nasıl olduysa silah patladı. Adam bina dışına çıktı. Ben de bina sakinlerine seslenerek yardım istedim, 'polisi arayın' dedim. Silahı merdivenlere bırakarak polisi aradım. Üzerimde o gün ödeme yapacağım yerlere verilmek üzere 17 bin lira vardı. Öldürme kastım yoktu tabanca bir anda patladı. Belki de o beni öldürecekti.  Kimseyle husumetim yoktur. Ölümünden pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum.’’

Kaynak: Haber Kaynağı
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