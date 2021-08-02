Sultangazi'de düğünde vurulan çocuğun annesi: Oğlumun sırası boş kaldı

Sultangazi'de düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı'nın annesi Sultan Avcı, "Onların da ciğeri yansın. En ağır cezayı alsınlar, oğlumun sırası boş kaldı" dedi.

Kahreden olay, dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alınacak.

"YENİ TAŞINMIŞTIK ORAYA, BİZİM MEZARIMIZ OLDU"

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen anne Sultan Avcı, suçluların ağır ceza almasını talep etti. Anne Avcı, "Yeni taşınmıştık oraya. Orası bizim mezarımız oldu. Oğlum 8 yaşındaydı. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Onların da ciğeri yansın, en ağır cezayı alsınlar. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğün yaptılar, düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi ama görsem tanırım. Benim talebim en ağır cezayı alsınlar" dedi.

EYMEN'İN ABLASI: VURANI GÖRDÜK

Abla Canan Özkan ise, "Damada vurdum, düğünü durdursunlar diye. Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı top sakallıydı. Telefonunu ver ambulansı arayalım dedik kendisi bize 'polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin. Çok acı. Onlar da en ağır cezayı alsın." dedi.