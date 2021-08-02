  • BIST 1.400,970
  • Altın 486,37
  • Dolar 8,3550
  • Euro 9,9050
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 34 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
»

Sultangazi'de düğünde vurulan çocuğun annesi: Oğlumun sırası boş kaldı

Sultangazi'de düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı'nın annesi Sultan Avcı, "Onların da ciğeri yansın. En ağır cezayı alsınlar, oğlumun sırası boş kaldı" dedi.
Sultangazi'de düğünde vurulan çocuğun annesi: Oğlumun sırası boş kaldı

Kahreden olay, dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alınacak.

"YENİ TAŞINMIŞTIK ORAYA, BİZİM MEZARIMIZ OLDU"

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen anne Sultan Avcı, suçluların ağır ceza almasını talep etti. Anne Avcı, "Yeni taşınmıştık oraya. Orası bizim mezarımız oldu. Oğlum 8 yaşındaydı. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Onların da ciğeri yansın, en ağır cezayı alsınlar. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğün yaptılar, düğünleri batsın.  Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi ama görsem tanırım. Benim talebim en ağır cezayı alsınlar" dedi. 

EYMEN'İN ABLASI: VURANI GÖRDÜK

Abla Canan Özkan ise, "Damada vurdum, düğünü durdursunlar diye. Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı top sakallıydı. Telefonunu ver ambulansı arayalım dedik kendisi bize 'polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin. Çok acı. Onlar da en ağır cezayı alsın." dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 3 yaralı27 Temmuz 2021 Salı 22:25
  • Sarıyer'de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı27 Temmuz 2021 Salı 22:23
  • Güngören'deki demir destekli binaya tahliye kararı27 Temmuz 2021 Salı 21:51
  • Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü27 Temmuz 2021 Salı 20:54
  • Antalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti27 Temmuz 2021 Salı 16:35
  • Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:57
  • Meteoroloji uyardı: 4 bölgede sağanak, 5 ilde sel bekleniyor23 Temmuz 2021 Cuma 10:15
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:42
  • Kızılırmak Deltası için büyük önem taşıyan manda varlığı artıyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti