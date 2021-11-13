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Sultangazi'de kaza tutanağı tutmaya giderken yine kaza yaptı

Sultangazi'de maddi hasarlı kazaya karışan iki araç sürücüsü, kendi aralarında anlaşarak kaza raporu tutmak için, iki kilometre ileride bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi.
Sultangazi'de kaza tutanağı tutmaya giderken yine kaza yaptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sultangazi- Arnavutköy Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Yiğitoğlu idaresindeki 34 BY 8837 plakalı minibüs, Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Yiğitoğlu, kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi.

Habibler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Yiğitoğlu, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti. Takla atan, minibüs, Arnavutköy'den Sultangazi istikametine giden olan 34 KB 1996 ve 34 ZB 5044 plakalı iki araca çarptı. Çarpma sonrasında araçlarda ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüleri yaralandı.

Yaralıların yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan Şaban Yiğitoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Sultangazi yolunda yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan çekildi trafik açıldı.

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