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Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı

Sultangazi'de ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri satılmaya çalışılan kokmuş ve küflenmiş sucuk, tereyağı, zeytin, beyaz peynir ile tarihi geçmiş kuru fasulye, un ve kaya tuzu ele geçirdi.
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü. Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.

YAPILAN İNCELEME SONUCU İMHA KARARI VERİLDİ

Asılı olan küflenmiş sucukları araca yükleyen ekipler, içindeki ürünlerle birlikte aracı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zabıta merkezine götürdü. Ürünlerin incelenmesi için İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye bilgi verildi. Zabıta karakoluna gelen Tanrıverdi, yaptığı incelemede yaklaşık 700 kilo kokmuş ve küflenmiş sucukların yanı sıra bazı tarihi geçmiş ve üzerinde kullanım tarihi bulunmayan kahvaltılık çeşitlerinin imha edilmesi yönünde karar verdi. Peynir, zeytin ve tereyağı ürünlerinin de küflenmiş olduğu görüldü. 

"BİRAZ ÖNCE EVİMDE YİYORDUN' DEDİN"

Ürünlerin sahibi Ümit Aygün, küflenmiş olan sucuklar ve diğer kahvaltılık çeşitlerinin çöpe atacağını iddia etti. Aygün'e dönen Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar, "Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin. 'Atıyorum' demedin" diye cevap verdi.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Aygün, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Ümit Aygün, saldırıya engel olmak isteyen zabıta ekiplerinin üzerine yürüdüı. 

İMHA EDİLDİ

Tek tek incelenen ürünlerden, kokan ve küflenmiş 699 kilo sucuk, 67 kilo tereyağı, 40 kilo zeytin, 7 kilo beyaz peynir, 16 kilo dil peyniri, 11 kilo kuru fasulye, 56 kilo mısır unu, 16 kilo siyoz unu, 30 kilo köy peyniri ve 6 kilo kaya tuzu boş bir arazide açılan kuyuya atılarak imha edildi. 220 kilo bal, 200 kilo eski kaşar ve 387 kilo tereyağı laboratuar da incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. 

"BU ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAKTI"

Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Açık araçta, malzemeleri arsadan araca yüklerken, boş arsada kurutulan malzemeleri ve sucuklar tespit edildi. Ekiplerimiz sucuk ve malzemeleri araca yükleyerek merkeze  getirdi. Daha sonra İlçe Tarım Müdürünü çağırdık. Tarım müdürünün yaptığı inceleme sonucu imha edilecekler, boş bir araziye götürülerek imha edildi. Bazı ürünlerde numune alınmak üzere ilçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. Bunlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerekli cezai yaptırımlar yapılacak. Bu ürünler satışa sunulacaktı. Vatandaşımızda bunları bilmeden alacaktı. İstenilmeyen kötü sonuçlar olacaktı. Bizim belediye yönetmeliğinde sağlıkla ilgili görevlerimiz var. Bu görevlerimizi her zaman icra edeceğiz. Bu tür durumlara izin vermeyeceğiz" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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