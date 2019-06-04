  • BIST 90.346
  • Altın 245,483
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi

Sultangazi'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.
Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi

Ramazan bayramının ilk günü vatandaşlar Sultangazi Yayla Mezarlığına akın etti. Yayla Mezarlığına gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi. Binlerce vatandaşın akın ettiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle araçlarından inen bazı vatandaşlar yola yaya devam etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Yayla Mezarlığı Yolu'nda maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Mahalle sakinlerinden Ali Karaca, "Alternatif yollar olmasına rağmen her bayram bu trafik sıkışıklığı burada yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu ortalama 6-7 saat sürüyor" dedi. 

Saatlerdir trafikte olduğunu söyleyen sürücüler ise, her bayram trafik yoğunluğunun yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söylediler.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK kararına tepki04 Haziran 2019 Salı 09:24
  • TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü04 Haziran 2019 Salı 09:19
  • Dışışleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' açıklaması04 Haziran 2019 Salı 09:15
  • Tunceli'den acı haber!04 Haziran 2019 Salı 09:13
  • Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu03 Haziran 2019 Pazartesi 18:59
  • Yıldırım'dan YSK kararına açıklama03 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
  • Çiftçilerden kirlilik tepkisi!03 Haziran 2019 Pazartesi 18:04
  • Bahçeli'den bayram mesajı03 Haziran 2019 Pazartesi 18:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı03 Haziran 2019 Pazartesi 18:02
  • Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti