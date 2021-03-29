Sultangazi'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı çocuk öldü

Sultangazi'de, caddede yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Juma, kaldırıldığı hastanede öldü. Minibüsün çarpmasıyla çocuğun metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 1. Cebeci Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçerken 10 yaşındaki Ali Juma'ya minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ali Juma yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün kimliği polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. 16 yaşındaki sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

"BUNA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Mahalle sakini İbrahim Bülbül, "Araç çok süratli bir şekilde geliyordu. Çocuklar bildiğin karşıdan karşıya geçemiyor. İlerde 6 ay önce 3 yaşında bir kız çocuğu öldü. Bundan iki hafta önce de engelli bir çocuğa araba çarptı. Bugün de bu olay oldu. Altına alarak sürüklemiş buraya kadar getirdi yani. Durumu ağır. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yaklaşık 6 kere dilekçe verdim. Hiçbirine cevap gelmedi. Bir çocuk öldü seti yaptılar, ikinci çocuk öldü, ikinci seti yapacaklar. Bir an önce buraya set yapsınlar, bu önemli alsınlar. Kaç tane can, kaç tane çocuk ölecek, buna bir an önce çözüm bulsunlar" dedi.

"ADAM HİÇ DURMADAN KAÇTI"

Mahalle esnafı İlyas Alp ise, "Aşağıda kazalar oldu, set yaptılar. Bugünkü olayda da araba çok sert geçti. Yukarıdan çocuğa vurmuş, altına aldı. Ben çocuğun üstünden geçtiğini gördüm. Adam hiç durmadan kaçtı. Buraya set lazım önem almaları lazım" ifadesini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Küçük çocuğa minibüsün çarptığı anlar bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yolun karşısına geçerken çocuğa çarptığı, çocuğun metrelerce sürüklediği görülüyor. Küçük çocuk yerde hareketsiz yatarken, arkadaşlarından birinin minibüsün peşinden koştuğu, bir diğerinin de yerdeki çocuğun yanına gittiği kameraya yansıyor.