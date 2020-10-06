  • BIST 1.154
  • Altın 477,927
  • Dolar 7,7845
  • Euro 9,1684
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Sultanhisar eski Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan ve 1 haftadır hastanede tedavi gören Sultanhisar ilçesi eski belediye başkanlarından Necdet Uysal (72), yaşamını yitirdi.
Sultanhisar eski Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 1989 ve 1999 yılları arasında Doğruyol Partisi'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan Necdet Uysal, 27 Eylül sabahı yazlığının bulunduğu Didim'de denize girdi. Kıyıdan açıldıktan bir süre sonra Uysal, suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, yardıma koştu. Çok su yuttuğu belirlenen Uysal kıyıya çıkartılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. Suda kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal'a, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uysal daha sonra Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Uysal'ın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uysal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından Uysal’ın cenazesinin Sultanhisar ilçesinde kılınacak namazın ardından Rekmez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülke06 Ekim 2020 Salı 17:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti06 Ekim 2020 Salı 16:50
  • ﻿TBMM Başkanı Şentop: Geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı artacak06 Ekim 2020 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz06 Ekim 2020 Salı 16:48
  • Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor06 Ekim 2020 Salı 16:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur06 Ekim 2020 Salı 15:36
  • 'Avcı' lakaplı seri katilin cezasına onama06 Ekim 2020 Salı 15:16
  • İstanbul'da bir gemide 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi06 Ekim 2020 Salı 15:03
  • Fatih'in portresi halk ziyaretine açıldı06 Ekim 2020 Salı 15:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü06 Ekim 2020 Salı 14:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti