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Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
02 Temmuz 2021 Cuma 10:07
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.