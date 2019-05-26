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Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü ziyarete açıldı.
Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile restorasyon çalışmalarının bir bölümü tamamlanan Sümela Manastırı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Alpaslan, yaptığı açıklamada, manastırda restorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Sümela Manastırı'nın, Türkiye'nin büyük kültürel varlıklarından biri olduğuna işaret eden Alpaslan, restorasyon çalışmalarının tamamlandığı birinci etabı ziyarete açtıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, göreve başladığı günden itibaren Sümela Manastırı başta olmak üzere restorasyonu devam eden bazı yapıların ziyarete açılabilmesi için seferberlik başlattığını anlatan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra firmalarla yakın iş birliği içinde en kısa zamanda bu eserleri insanların ziyaretine nasıl açabilirizin arayışı içinde olduk. Geçen hafta Bodrum Kalesi'ni açmıştık ve bu hafta da Sümela Manastırı'nı açıyoruz. Sümela Manastırı, ülkemiz ve Trabzon için önemli bir eser. 600 yılı aşkın süredir varlığı olan bir şaheser. Önümüzdeki yıl Sümela Manastırı'nın tamamını ziyarete açtığımızda Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'ne kalıcı olarak girmesi için hızlı ve yoğun çalışmaya gireceğiz.

Altındere Vadisi, olağanüstü doğal güzelliğe sahip ve bütün insanlığın cezbedilmesine müsait alan."

"İğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı"
Alpaslan, bölgenin olağanüstü güzelliklerinin yanı sıra riskler de barındırdığını söyledi.

"Büyük kaya kütleleri buraya gelen insanların üzerinde bir risk oluşturmaktaydı." diyen Alpaslan, "Bu riski ortadan kaldırmamız gerekiyordu. İnce ve uzun soluklu bir çalışmayla 3 yılı aşkın bir süredir adeta iğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı. Artık hem insanlarımız hem de gelecek için bu risk ortadan kaldırıldı. Bu çalışmalar ikinci etapta da devam ettirilerek önümüzdeki yıl bu risk tamamen ortadan kaldırılacak ve alanın tamamının restorasyonu yapılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güçlü ve tarihi kültürel varlıklara sahip olduğuna işaret eden Alpaslan, bakanlık olarak bu varlıkların yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere ulaştırılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Alpaslan, daha sonra beraberindekilerle restorasyon çalışmalarının devam ettiği ikinci etap ve patika yolda bulunan Aya Varvara Kilisesi'ni gezdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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