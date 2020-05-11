  • BIST 98.266
  • Altın 386,779
  • Dolar 7,0660
  • Euro 7,6535
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda 4 yıldır sürdürülen, olumsuz hava koşulları ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.
Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı.

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması yapıldı. Birinci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması geçtiğimiz yıl tamamlandı.

İlk etap çalışmalarında, manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alandaki tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

4 YILDIR SÜRÜYOR

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar ki ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başlandı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına 10 gün önce yeniden başlandı. Aralarında uzman restoratör, endüstriyel dağcıların yer aldığı ekipler, çalışmalarını, sosyal mesafe ve izolasyon kuralına uyarak sürdürüyor. Manastırın tarihi yapısının zarar görmemesi için titizlikle yürütülen çalışmaların ağustos ayında tamamlanması ön görülüyor.

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı getirildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:56
  • Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:56
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:55
  • Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:54
  • Otellere sertifikasyon almaları için 'izolasyon odası' şartı getirildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:44
  • Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 11 MAYIS11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:58
  • 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
  • Savunma sanayisinde yerli dönüşüm11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:31
  • MİT’in kurtardığı İtalyan kız artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti