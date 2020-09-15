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Suna Kıraç kimdir, neden öldü?

Koç Holding, Suna Kıraç'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç kimdir, neden öldü?
Suna Kıraç kimdir, neden öldü?

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç, 3 Haziran 1941 yılında Ankara’da doğdu.

Suna Kıraç, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun olan Suna Kıraç, yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finans alanında yaptı.

İnan Kıraç ile evlenen Suna Kıraç, İpek Kıraç isimli kız çocukları oldu.

1999’da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding’e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından “Onur Üyeliği”ne layık görülmüştür.

Suna Kıraç kimdir, Suna Kıraç neden öldü?

2010 yılına kadar Koç Holding'te Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Suna Kıraç, bu tarihten sonra ALS hastalığı ile mücadele etmeye başladı. Suna Kıraç 15.09.2020 yılında 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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