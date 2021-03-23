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SunExpress Antalya'dan 11 yeni destinasyona uçacak

Antalya'dan uçuşlarında kapasite ve frekans artışına gidecek SunExpress, uçuş ağına bu yıl dış hatlarda Cenevre, Lubliyana, Manchester, Londra, Sofya, Kişinev, Beyrut, Erbil ve Tel Aviv ile yurt içinde Malatya ve Hatay'ı da ekleyecek.
SunExpress Antalya'dan 11 yeni destinasyona uçacak

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yerli ve yabancı turistlere Antalya'nın tatil için güvenli adreslerden biri olduğu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde başarılı projelere imza atan şirket, 2021 yazında Türkiye ve bölge turizmine tam destek sunacak.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında merkezi Antalya'ya, yurt dışında 9 ve yurt içinde 2 olmak üzere toplamda 11 yeni hat ve 3 milyon koltuk arzı sunacak.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'yı hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 2021 yaz sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Cenevre, Lubliyana, Manchester, Londra, Kişinev ve Sofya kentlerini de ekleyecek. Havayolu şirketi, Mayıs ayı itibarıyla Beyrut, Erbil ve Tel Aviv olmak üzere Orta Doğu'nun üç önemli merkezine Antalya’dan direkt karşılıklı sefer sunmaya başlayacak. SunExpress, yurt dışındaki 9 yeni destinasyon uçuşuna ek yurt içinde seferlerine Hatay ve Malatya'yı ekledi.

Şirketin Malatya ve Hatay ile Antalya'dan sunduğu yurt içi destinasyon sayısı 10'a çıkacak.

SunExpress, Mayıs 2021 itibarıyla Antalya'dan Avrupa'nın gözde destinasyonları Varşova, Prag, Budapeşte, Kopenhag, Stockholm, Paris, Lyon ve Göteborg'un yanı sıra daha pek çok kente uçuşlarını yeniden başlatacak.

SunExpress'i tercih edecek yolcuların şirketin "sunexpress.com" web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek rezervasyon yaptırabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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