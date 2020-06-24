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SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Türkiye’ye ve Türkiye’den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.
SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı

SunExpress açıklamasına göre, firma Türk turizm pazarına daha fazla yoğunlaşmak için temel faaliyet alanını Türkiye üzerine konumlandırıyor.

1989 yılından bu yana Türkiye ile Avrupa arasında bir hava köprüsü kurarak Türk turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan SunExpress, Almanya’daki yan kuruluşu SunExpress Almanya’nın uçuş operasyonlarını durdurarak, Türkiye merkezli faaliyetlerinde konumunu sağlamlaştırmak için tüm filosunu tek bir Genel Havacılık İşletme Ruhsatı (AOC) altında topluyor. Türkiye ile Almanya arasında tarifeli ve direkt seferlerle iki ülkeyi birbirine en fazla bağlayan hava yolu SunExpress, bu konumunu gelecekte Türkiye operasyonlarını daha da güçlendirmekte önemli bir kaynak pazar olarak değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, "SunExpress 30 yılı aşkın süredir, Almanya ve Türkiye arasında tatil uçuşlarının yanı sıra eş, dost, akraba ziyaretlerinde lider hava yollarından biridir. Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir’in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik. Sağlam uçuş ağımız, güçlü filomuz ve havacılık tutkumuz ile seyahat acenteleri, tur operatörleri ve doğrudan müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek, Türk havacılık ve turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kownatzki, söz konusu karara ilişkin, "Bu, değişen rekabet ortamına ve gelecekteki piyasa tahminlerine adapte olabilmek için verilmiş stratejik bir karardır. Türkiye gibi turizm potansiyeli yüksek, havacılık endüstrisi güçlü, hızla büyüyen ve gelişen bir ülkeye tüm gücümüzle odaklanarak birlikte daha da büyüyeceğimize ve değer katacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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