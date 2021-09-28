SunExpress’ten kış sezonunda yeni rotalar

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021/2022 kış sezonunda uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ettiğini duyurdu.

Merkezi Antalya’yı hem iç hem de dış hatlarda direkt tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu kış Saarbrücken ve Nürnberg uçuşlarına devam ederken, Almanya hattındaki en yeni rotası Bremen’e uçuşlarına yeni kış sezonunda da devam edeceğini duyurdu.

Kış programı kapsamında Antalya’dan Paris, Brüksel, Kopenhag, Budapeşte, Varşova ve Katoviçe gibi Avrupa’nın pek çok destinasyona uçuş sunan SunExpress, Antalya’dan Amsterdam’a yazın olduğu gibi kış sezonu boyunca da haftada iki kez uçmaya devam ediyor. Havayolu ayrıca yılbaşı sezonunda Londra ve Manchester uçuşlarını da sürdüreceğini açıkladı.

YENİ İÇ HAT NOKTASI: MARDİN

Bu yaz başlayan Hatay ve Malatya seferleri de dahil olmak üzere yeni kış sezonunda Antalya’dan iç hatlarda toplamda 11 noktaya uçuş sunan SunExpress, 14 Ocak 2022 itibarıyla cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez, yeni iç hat noktası Mardin seferlerine başlıyor.

İZMİR’E YENİ DESTİNASYONLAR’LA KAPASİTE VE FREKANS ARTIŞI

SunExpress, bu kış dış hatlarda Almanya, Avusturya ve İsviçre güzergahındaki pek çok noktada uçuş sayısını arttırken Amsterdam, Brüksel, Paris de dahil olmak üzere İzmir’den toplamda 17 Avrupa şehrine direkt uçuş düzenliyor. İzmir-Avrupa hattına Almanya’nın Bremen şehrini de ekleyen havayolu, Dortmund uçuşlarına yeni sezonda da devam ediyor.

Kış programı kapsamında İzmir’den iç hatlarda toplamda 14 noktaya uçuş sunan SunExpress, 14 Ocak 2022 itibarıyla pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere yeni iç hat noktası Mardin’e haftada üç kez sefer düzenliyor.

ANADOLU ŞEHİRLERİ İLE AVRUPA ARASINDA 30’DAN FAZLA ROTA

SunExpress, kış sezonunda Almanya rotasında Düsseldorf seferlerini arttırıyor. Bu kış, Alman kenti ile Kayseri arasındaki uçuşları haftada 3’e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 2’ye çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni başlayan Zonguldak- Düsseldorf seferleri ise haftada 2 kez olarak düzenlenmeye devam ediyor. Havayolu ayrıca, yeni kış programı kapsamında Kayseri ile Münih ve Gaziantep ile Berlin arasında direkt tarifeli seferlerine başlayacağını duyurdu.