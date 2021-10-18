Sungurbey’den Çankaya’ya şartlı bağış

Sungurbey Enerji firması Çankaya Belediyesi’ne müracaat ederek, Kızılırmak Mahallesi’nde yer alan bir park alanının yapımında kullanılmak şartıyla 500 bin TL bağışta bulunmak istediğini bildirdi.

Teklif Çankaya Belediye Meclisi’nde görüşülerek, kabul edildi.

Sungurbey Enerji adlı bir firma Çankaya Belediyesine 500 bin TL bağışta bulundu. Tam adı “Sungurbey Enerji Müh. Dan. İnş. Eğt. Hiz. A.Ş” olan firma, Çankaya Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek, Kızılırmak Mahallesi’nde yer alan bir park alanının yapımında kullanılmak üzere 500 bin TL bağışta bulunmak istediğini bildirdi.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE KABUL EDİLDİ

Konu, Çankaya Belediye Meclisi’nde 7 Eylül 2021 tarihinde görüşülerek, karara bağlanarak, teklif kabul edildi.

Kararda “Belediye Meclisimizin Eylül dönemi 07.09.2021 tarihli birleşiminde; teklifin teklif karar şeklinde kabul edilerek, Sungurbey Enerji Müh. Dan. İnş. Eğt. Hiz. A.Ş tarafından Kızılırmak Mahallesi 29103 ada üzerinde yer alan park alanının yapımında kullanılmak şartıyla 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) şartlı bağışının kabulü şeklinde hazırlanan müdürlük teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının ‘i’ bendi ile 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ‘g’ bendine istinaden aynen kabulüne Meclise katılanların oybirliği ile karar verildi” denildi.

4 YILLIK BİR FİRMA

Sungurbey Enerji firması 2017 yılında kurulmuş. Resmi internet sitesinde firma hakkında şu bilgiler bulunuyor: “2017 yılında kurulan Sungurbey Enerji Müh. Dan. İnş. Eğt. Hiz. A.Ş., anlaştığı doğalgaz dağıtım şirketlerinin müşavirlik, kontrol, denetim ve mühendislik hizmetlerinde faaliyet göstermektedir. Kuruluşumuz; doğalgaz sektöründe, dinamik bir yapısı ile üstlendiği projelerde, teknolojik değişimleri izleyerek teknolojileri kullanabilen, mühendislik birikimi ve teknolojik uygulamaları ile projelerini planlandığı şekilde, zamanında tamamlayan bir şirkettir. Şirketimiz, doğal gazın güvenli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması amacıyla faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir.”

ERSİN ODABAŞI/ İLKSAYFA