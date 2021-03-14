  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Sünnet düğününde kanlı tartışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i polis 2 kişi de yaralandı.
Sünnet düğününde kanlı tartışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, aksam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grup, başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı. Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş  sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sünnet düğününde kanlı tartışma: 1 ölü, 2 yaralı14 Mart 2021 Pazar 09:52
  • Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi14 Mart 2021 Pazar 09:50
  • Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu14 Mart 2021 Pazar 09:49
  • Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü14 Mart 2021 Pazar 09:48
  • Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı14 Mart 2021 Pazar 09:46
  • Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye ulaşma girişimine yanıt verilmediği iddia edildi14 Mart 2021 Pazar 09:28
  • ABD'den Rusya'da 200 muhalefet üyesinin gözaltına alınmasına tepki14 Mart 2021 Pazar 09:27
  • Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor14 Mart 2021 Pazar 09:26
  • Filistin'den Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma kararına kınama14 Mart 2021 Pazar 09:25
  • Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi14 Mart 2021 Pazar 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti