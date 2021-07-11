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Sünnet etkinliği başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet etkinliği bugün başlıyor. 
Sünnet etkinliği başlıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmetimizi bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Sünnet için başvurularımızı sona erdirdik ve pazartesi günü sünnet işlemlerini başlatıyoruz. Rabbim, sünnet olacak olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

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RANDEVULAR WEB SİTEDEN ALINACAK

Toplu sünnet faaliyetinin çocuklar ve aileler için önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın özel günlerinde de yanındayız. 1994 yılında ilk göreve geldiğimizde 30 yaşındaydım. O zaman sünnetini yaptığımız evlatlarımızın şimdi nikâhlarını kıyıyoruz. Sünnet olan her bir yavrumuzun vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Sünnet işlemleri kayıt sırasına göre belediyenin protokol imzaladığı özel hastanede gerçekleştirilecek. 

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