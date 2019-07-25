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Sünnet olacak 650 çocuğun kıyafetleri Yenimahalle Belediyesi'nden

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 650’ye yakın çocuğu sünnet ettiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de unutmadı. 
Sünnet olacak 650 çocuğun kıyafetleri Yenimahalle Belediyesi'nden

2 – 12 yaş arası yüzlerce çocuğun sünnet törenini yapan ve dar gelirli ailelere destek vererek erkekliğe ilk adımda aileleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen sünnet kıyafeti dağıtımında, miniklerin 3 Ağustos Cumartesi günü Yakacık’ta düzenlenecek olan sünnet şöleni için ihtiyaç olan sünnet kıyafetleri ve hediyeleri ailelerine dağıtıldı.

Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Sünnet olan çocukların maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa, ayakkabı ve oyuncak arabadan oluşan sünnet hediyeleri ailelerine teslim edildi.

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Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, iyi günde kötü günde,  Yenimahalleli ailelerin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar, “Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı atmalarında ailelerine destek olarak sünnet şölenlerini gerçekleştiriyoruz. Törene katılan bütün ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Gerçekleştireceğimiz sünnet şenliği için ihtiyaçları olan sünnet kıyafetlerini ve hediyeleri dağıtmaktan mutluluk duyuyorum. Yenimahallelilerin mutluluğu ve huzuru bizim için her zaman ön plandadır. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi. 

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