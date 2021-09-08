Sünnetli bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu yüzde 90 daha az görülüyor

Sünnetin bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları riskini azalttığını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ötgün, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sünnetin çoğunlukla ilk iki yaşta yapıldığını ifade eden Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ötgün, “Tıbbi açıdan da sünnetin yara iyileşmesinin hızlı olduğu bebeklik döneminde yapılması daha uygundur. Çoğunlukla yenidoğan ve ilk üç ayda lokal anestezi ile yapılmaktadır. Fakat uygun koşullarda ve genel anestezi yapıldığı sürece her yaşta yapılabilir” diye konuştu.

“BİRÇOK YARARI VAR”

Sünnetin sağlık açısından gösterilmiş birçok yararı olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ötgün, “Sünnetli bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yaklaşık yüzde 90 daha az görülmektedir” dedi.

“İYİLEŞME BEŞ İLA YEDİ GÜN SÜRER”

Prof. Dr. Ötgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sünnet için değişik yöntemler kullanılmakla birlikte uygun koşullarda uzman kişilerce yapıldığında en güvenilir ve sonuçları en iyi olan klasik yöntem olup hala en sık kullanılandır. Sünnet sonra iyileşme genellikle beş ila yedi gün sürer. Sünnet sonrası erken dönem uygun tedavi ağrısız olarak geçirilebilir. Cerrahi yöntemden bağımsız olarak kızarıklık, morluk ve şişlik görünebilir. Günümüzde deneyimli cerrahlar tarafından yapılan sünnet sonrası sargı uygulaması yapılmadığı için idrar yapma güçlüğü ve özel pansuman gereksinimi olmamaktadır.”