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Süper Lig 10. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 KASIM CUMA:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 KASIM CUMARTESİ:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 KASIM PAZAR:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 KASIM PAZARTESİ:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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