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Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig konumunda yer alıyor.
Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, Avrupa'nın 35 liginde 2017/18 sezonundan bugüne kadar dakika başına en fazla penaltı düdüğü çalınan liglere ve takımlara yer verildi.

Süper Lig, her 238 dakikada bir penaltı kararı alınmasıyla Avrupa'da bu alanda dördüncü sırada yer aldı. Ligde 846 karşılaşmada 320 kez penaltı atışı yapılırken, bunların yüzde 76,6'sı golle sonuçlandı.

Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atışına başvurulan ligler arasında Polonya (230 dakika) zirvede yer alırken, Ukrayna (231 dakika) ve Sırbistan (233 dakika) ilk 3'e adlarını yazdırdı.

Süper Lig'de en çok penaltı kullanan Galatasaray
Avrupa'da dakika başına en çok penaltı kullanan Süper Lig ekibi ise her 313 dakikada bir lehine penaltı düdüğü çalan Galatasaray oldu. 

94 karşılaşmada 27 kez lehine penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarının yüzde 77,8'ini golle sonuçlandırdı ve Avrupa liglerinde dakika başı en çok penaltıdan yararlanan 13. takım olarak dikkati çekti.

Trabzonspor, 94 maçta 26 kez penaltı vuruşu kazanırken, 325 dakikalık ortalamasıyla Avrupa'da 17. sırada yer aldı. Bordo-mavili ekip, penaltı atışlarının yüzde 69,2'sinde başarı sağladı.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa 22'şer, Aytemiz Alanyaspor 20, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş 19'ar penaltıyla Avrupa'da dakika başı en çok penaltı atan takımlar listesinde öne çıkan diğer Türk takımları oldu.

Bu alanda zirvede, 209 dakikada bir penaltı atışı kullanan Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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