Süper Lig devam edecek

Spor camiasının gözlerini çevirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, futbol ve basketbol liglerinin tatil edilmesine ilişkin bir karar çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ekonomisi ile tüm çarkların dönmesini sağlamak kolay değildir. Devletimizin yanı sıra özel sektörün de üzerine düşenenler var. Bugün alacağımız kararlarla bu süreci atlatacağız" dedi.

TOPLANTI 4 SAAT SÜRDÜ

Ayrıca Erdoğan, "Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Birlikte aşacağız, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

14.00'te başlayıp 18.00'de sona eren toplantıya tüm bakanlar, Koronvirüs Bilim Kurulu üyeleri, Merkez Bankası Başkanı ve çok sayıda kurum yetkilisi olmak üzere 85 kişi katıldı.

LİGLERE ARA YOK

Spor dünyasının sonuçlarını merakla beklediği toplantıda, spor müsabakalarının ara verilmesine dair bir karar çıkmadı. Buna göre futbolda Süper Lig ve Basketbol Süper Lig maçları seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.

Süper Lig'de 27. haftanın maçları şöyle:

20 MART CUMA

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor

21 MART CUMARTESİ

14.00 Gaziantep FK-Ankaragücü

17.00 Yeni Malatyaspor -Kasımpaşa

17.00 Sivasspor-Denizlispor

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor

22 MART PAZAR

13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor

16.00 Rizespor-Galatasaray

19.00 Başakşehir-Alanyaspor

19.00 Göztepe-Trabzonspor