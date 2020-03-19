Süper Lig devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ekonomisi ile tüm çarkların dönmesini sağlamak kolay değildir. Devletimizin yanı sıra özel sektörün de üzerine düşenenler var. Bugün alacağımız kararlarla bu süreci atlatacağız" dedi.
TOPLANTI 4 SAAT SÜRDÜ
Ayrıca Erdoğan, "Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Birlikte aşacağız, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
14.00'te başlayıp 18.00'de sona eren toplantıya tüm bakanlar, Koronvirüs Bilim Kurulu üyeleri, Merkez Bankası Başkanı ve çok sayıda kurum yetkilisi olmak üzere 85 kişi katıldı.
LİGLERE ARA YOK
Spor dünyasının sonuçlarını merakla beklediği toplantıda, spor müsabakalarının ara verilmesine dair bir karar çıkmadı. Buna göre futbolda Süper Lig ve Basketbol Süper Lig maçları seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.
Süper Lig'de 27. haftanın maçları şöyle:
20 MART CUMA
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor
21 MART CUMARTESİ
14.00 Gaziantep FK-Ankaragücü
17.00 Yeni Malatyaspor -Kasımpaşa
17.00 Sivasspor-Denizlispor
20.00 Beşiktaş-Antalyaspor
22 MART PAZAR
13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor
16.00 Rizespor-Galatasaray
19.00 Başakşehir-Alanyaspor
19.00 Göztepe-Trabzonspor
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