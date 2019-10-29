Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

MUSTAFA KAPLAN'DAN VEDA

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Mustafa Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gençlerbirliği'ne veda etti.

"Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben her zaman bu güzide kulübün bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim. Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek kuruş tazminat talebim olmadı. Ben ve ekibim adına her zaman yanımızda olan başta Sayın Murat Cavcav'a, yönetim kurulu üyelerimi, futbolcu kardeşlerimize, iyi günde kötü günde yanımızda olan tüm Gençlerbirliği taraftarına ve tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.