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Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Gaziantep'te, 2 futbolcu ve 1 personelin Kovid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin daha sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükselmiştir." denildi.

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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