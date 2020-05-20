Süper Lig ekipleriden Galatasaray'a ambargo!

Süper Lig ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Twitter üzerinden birbirlerine pas atarak "Gençlik Marşı'nı paylaştı

17 takımın birbirine pas attığı organizasyonda, sadece pas atılmayan Galatasaray yer almadı ve bu konu sosyal medyaya damga vurdu.

İlk olarak Beşiktaş'ın başlatarak Fenerbahçe'yi etiketlediği marşta sıralamanın devamı şu şekilde gerçekleşti:

Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor.

Süper Lig'deki 18 takımın 17'si birlikte 19 Mayıs'ı kurtarken, hiçbir ekibin Galatasaray'ı zincire dahil etmemesi dikkat çekti.