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Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün 21.00'de yapılacak.
Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor

Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

Ligler ne zaman başlayıp, ne zaman sona erecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

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