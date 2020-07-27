2019-2020 Süper lig Cemil Ustaoğlu sezonunda 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan oyuncu belli oldu.

2019-2020 Süper lig Cemil Ustaoğlu sezonu son haftalarda pandemi gölgesinde geçmesine rağmen fileler gol yağmuruna tutuldu. Peki, Süper lig Cemil Ustaoğlu sezonu gol krallığı ne durumda? Süper Lig gol kralı kim oldu? Süper lig gol krallığı 2019-2020...

2019-2020 Süper lig Cemil Ustaoğlu sezonunda gol kralı 24 golle Trabzonspor’dan Sørloth oldu. Gol krallığında 2. isim Alanyaspor’dan 22 golle P. Cissé, 3. İsim Antalyaspor’dan 17 golle Jahović oldu. Gol krallığında 3 büyüklerden sadece Fenerbahçe oynayan Vedat Muriqi 15 golle ilk 5'e girebildi.

2019-2020 Süper lig Cemil Ustaoğlu sezonunda 225 oyuncu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Gol krallığı sıralamasında ilk 10 ise şu şekilde;