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Süper Lig maçları şifresiz olsun

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar şifresiz yayınlanması için çağrı yaptı.
Süper Lig maçları şifresiz olsun

Türkiye Spor Yazarları Derneği corona virüsü önlemleri kapsamında yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.

TSYD, corona virüsü salgını nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacaıyla Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.

Resmi açıklama şöyle;

"Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports’un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir.

Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır.

 

BeIN Sports’tan Türk sporu ve spor severi adına bu jesti beklemekteyiz."

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