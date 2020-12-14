Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig'de erteleme maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
TFF 1. Lig
Yarın:
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
Misli.com 3. Lig
1. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)
3. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)
4. Grup (6. ve 8. Hafta)
Bugün:
13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Bugün:
13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)
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