Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 3. Lig'de erteleme maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor yarın karşılaşacak. Ayrıca, TFF 1. Lig'de 12 ve Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme maçları oynanacak.

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle: Süper Lig

Yarın: 16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman) TFF 1. Lig

Yarın: 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk) Misli.com 3. Lig

1. Grup (10. hafta) Yarın: 13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri) 3. Grup (10. hafta) Yarın: 13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak) 4. Grup (6. ve 8. Hafta) Bugün: 13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç) Bugün: 13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)