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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu bugün yapılacak birer maçla başlayacak.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk düdüğü Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla saat 19.00'da çalacak. 

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)

TFF 1. Lig
Bugün:

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

Yarın:

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: Haber Kaynağı
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