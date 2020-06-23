  • BIST 115.855
  • Altın 388,320
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,7638
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Süper Lig'da 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'da 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor yenilmezlikte rekor peşinde23 Haziran 2020 Salı 15:00
  • Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan artıyor23 Haziran 2020 Salı 14:59
  • Gençlik ve Spor Bakanlığından Sinop'a 19 milyon liralık yatırım23 Haziran 2020 Salı 13:04
  • Milli okçular olimpiyat aşkıyla yeniden yay gerdi23 Haziran 2020 Salı 13:01
  • Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: Uluslararası kamp merkezimiz ülkemizi rakipsiz kılabilir23 Haziran 2020 Salı 13:00
  • 12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi23 Haziran 2020 Salı 11:35
  • TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı23 Haziran 2020 Salı 11:35
  • Süper Lig'e yükselme yolunda son 5 hafta heyecanı23 Haziran 2020 Salı 11:34
  • Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ hayatını kaybetti23 Haziran 2020 Salı 10:52
  • Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu ortaya çıktı!23 Haziran 2020 Salı 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti