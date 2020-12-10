  • BIST 1.357
  • Altın 463,413
  • Dolar 7,8500
  • Euro 9,4909
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 12. haftası, yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 12. haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

11 Aralık Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Not: Galatasaray haftayı bay geçecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman basını Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalmasına geniş yer verdi09 Aralık 2020 Çarşamba 14:45
  • Alman basını Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalmasına geniş yer verdi09 Aralık 2020 Çarşamba 14:37
  • Beşiktaş'ta hedef şampiyonluk09 Aralık 2020 Çarşamba 13:55
  • Denizlisporlu Sacko ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun09 Aralık 2020 Çarşamba 13:55
  • Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği09 Aralık 2020 Çarşamba 13:54
  • Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin: Kazanmak istiyoruz09 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak09 Aralık 2020 Çarşamba 11:51
  • Trabzonspor'da Ekuban zor günleri geride bıraktı09 Aralık 2020 Çarşamba 11:50
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz09 Aralık 2020 Çarşamba 11:50
  • Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı09 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti