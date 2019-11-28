Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın başlıyor.

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)