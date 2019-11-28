  • BIST 105.844
  • Altın 270,114
  • Dolar 5,7674
  • Euro 6,3488
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın başlıyor.
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park) 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankaragücü başkanı acı gerçeği açıkladı26 Kasım 2019 Salı 09:29
  • Galatasaray-Club Brugge maçının muhtemel 11'leri26 Kasım 2019 Salı 08:54
  • Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak26 Kasım 2019 Salı 04:38
  • Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!25 Kasım 2019 Pazartesi 23:47
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Club Brugge25 Kasım 2019 Pazartesi 17:00
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm25 Kasım 2019 Pazartesi 12:29
  • Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09
  • Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu24 Kasım 2019 Pazar 21:16
  • MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu24 Kasım 2019 Pazar 16:39
  • Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı24 Kasım 2019 Pazar 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti