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Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı

4. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Süper Lig'de 4-16. hafta programı açıklandı.
Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, program hazırlanırken, UEFA kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarının, yayıncı kuruluşun yayın prensiplerinin ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dikkate alındığı belirtildi.

Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

9. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar, 10. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi, 12. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi, 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.

Süper Lig'de 4. haftanın maç programı ise şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Kaynak: Haber Kaynağı
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