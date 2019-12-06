Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 14. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
Yarın:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)
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