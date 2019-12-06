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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

Yarın:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

Kaynak: Haber Kaynağı
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