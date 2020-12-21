  • BIST 1.396
  • Altın 468,374
  • Dolar 7,6910
  • Euro 9,3868
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 14. haftası, yarın Atakaş Hatayspor-Trabzonspor ve Galatasaray-Göztepe maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı20 Aralık 2020 Pazar 20:26
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi20 Aralık 2020 Pazar 16:15
  • Başkent derbisinde beraberlik20 Aralık 2020 Pazar 16:15
  • Real Madrid Başkan Yardımcısı Jimenez: Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde20 Aralık 2020 Pazar 14:39
  • Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Konyaspor maçında galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz20 Aralık 2020 Pazar 14:23
  • Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: Ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz20 Aralık 2020 Pazar 13:29
  • Yeni Malatyaspor sahasında geçit vermiyor20 Aralık 2020 Pazar 13:28
  • Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde 5 maçta 11 puan topladı20 Aralık 2020 Pazar 11:45
  • Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı20 Aralık 2020 Pazar 11:25
  • Milli güreşçiler Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti