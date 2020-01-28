  • BIST 120.150
  • Altın 301,667
  • Dolar 5,9398
  • Euro 6,5453
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Süper Lig'de 19. haftanın görünümü ve 20. hafta programı

Süper Ligde 19. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Süper Lig'de 19. haftanın görünümü ve 20. hafta programı

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Sonuçlar
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3

Göztepe-Beşiktaş: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Gelecek haftanın programı 
31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin "Demir Yumruk" lakaplı ilk profesyonel boksörü öldü27 Ocak 2020 Pazartesi 10:09
  • Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır27 Ocak 2020 Pazartesi 09:57
  • Galatasaray Konya'da rahat kazandı26 Ocak 2020 Pazar 22:48
  • F.Bahçe ve Trabzonspor'dan 'maç ertelenmesi' açıklaması26 Ocak 2020 Pazar 22:47
  • Galatasaray'dan Drogba açıklaması26 Ocak 2020 Pazar 16:54
  • Göztepe için 'uçarak' geldiler26 Ocak 2020 Pazar 13:01
  • Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda25 Ocak 2020 Cumartesi 16:22
  • Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü25 Ocak 2020 Cumartesi 09:43
  • Beklenen oldu! Abdullah Avcı kovuldu!24 Ocak 2020 Cuma 19:22
  • Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert gönderme24 Ocak 2020 Cuma 19:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti