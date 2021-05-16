Süper Lig'de 2020-2021 sezonu penaltı dosyası

Hakemlerin 176 kez penaltı kararı verdiği ligde, kullanılan penaltı vuruşlarının 142'si golle sonuçlandı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 176 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezon boyunca 420 karşılaşmada 176 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 142'sinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Galatasaray oldu. Lehine 16 penaltı kararı verilen sarı-kırmızı ekip, bu penaltıların 15'ini gole çevirmeyi başardı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en fazla penaltıyı 12 kezle Fenerbahçe kullandı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep lehine de 11'er penaltı kararı verildi.

Hes Kablo Kayserispor lehine üç penaltı

Süper Lig'de en az penaltıyı Hes Kablo Kayserispor kullandı.

Kayseri ekibi, lehine verilen 3 penaltıdan 2'sini gole çevirdi.

Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı kararı ise Göztepe'ye verildi. Hakemler İzmir temsilcisinin aleyhine 13 kez beyaz noktayı gösterirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor aleyhine de 11 kez penaltı düdüğü çalındı.

Penaltı golcüsü Adem Büyük

Süper Lig'de Helenex Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu. Adem Büyük, beyaz noktadan 9 gol bulurken, 1 penaltıyı da gole çeviremedi.

Gaziantep'ten Alexandru Maxim, Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf, Galatasaray'dan Radamel Falcao ile Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza penaltı atışlarından 5'er kez ağları havalandırdı.