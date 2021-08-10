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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bin 136 gol atıldı

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bin 136 gol atıldı


Ligde düşmenin kaldırılması nedeniyle 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol oldu. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar
Gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69’da kaldı.

1000 gol barajı 3 kez geçildi
Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 3 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda 1032, 2000-2001 sezonunda 1017 ve 2020-2021'de de bin 136 kez havalanmıştı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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