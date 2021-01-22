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Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

TFF 1. Lig 18. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan

19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu

Kaynak: Haber Kaynağı
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